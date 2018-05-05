Омичам-дачникам запретили жечь мусор и сухую траву на дачах

МЧС предупреждает: на территории Омской области действует особый противопожарный режим, который предписывает неукоснительное выполнение требований в области пожарной безопасности. При этом существуют запреты на разведение костров на территории муниципалитета, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха; нельзя сжигать мусор и сухую растительность; осуществлять палы травы; проводить огневые работы.

В ведомстве сообщают, что накануне сотрудники государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Омской области совместно с представителями администрации и полиции посетили садоводческое товарищество Кировского округа города Омска . В ходе рейда были выявлены факты сжигания сухой травы и мусора — несмотря на запрет. «Дачники игнорируют правила пожарной безопасности и требования особого противопожарного режима. Свое безответственное поведение они объясняют по-разному. Кто-то утверждает, что не знал о том, что в городе действует особый противопожарный режим. Другие про режим знают, но оправдываются тем, что всегда под рукой есть средства пожаротушения» — рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности Вадим Вшивцев.

Напоминаем, что нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение штрафа:

на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей;на должностное лицо — от 15 000 до 30 000 рублей;на юридическое лицо — от 400 000 до 500 000 рублей.

В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.