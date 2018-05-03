Горячий май. В омском регионе готовятся к лесным и дачным пожарам

Именно в мае происходит всплеск пожаров. Особенно опасными становятся праздники, когда большинство открывает сезон шашлыками.

В этом году погода на стороне борцов с огнём в лесах: пожароопасный сезон не наступил, специалисты отмечают 1-2 класс опасности. И если на 25 апреля 2017-го уже было до 200 термоточек, то в этом году — 31, из которых подтвердилось девять. Пожары в прошлом году начались 18 апреля, в этом их пока не было. Несмотря на довольно холодную погоду, спасатели и лесничества активно готовятся к сложному периоду.

— Мы смотрели статистику мая в пятилетней динамике. Если в среднем ежемесячно происходит 186 пожаров и 400 загораний сухой растительности и мусора, то в мае 240 и 1400 соответственно. По природным пожарам — 63% от общего количества происходит в мае. Несмотря на погоду, и в этом году люди, конечно, поедут на природу и будут жечь мусор, траву, костры, — уверен замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области Вадим Вшивцев.

За дачниками проследят

Больше всех в эти дни достаётся лесам Омского района — лидера по лесным пожарам. Это объясняется близостью к городу и большим количеством дач. ГУ лесного хозяйства ведёт здесь усиленное патрулирование совместно с полицией, хотя процент возгораний в районе всё равно достаточно высокий.

В МЧС, в свою очередь, определили топ районов, наиболее подверженных природным пожарам (спасатели включают в эту группу и степные, и лесные): Омский, Кормиловский, Тарский, Черлакский, Нижнеомский и Калачинский.

И если пожароопасный сезон в лесах ешё не стартовал, то в населённых пунктах уже наступил — с 25 апреля.

— Есть три основных группы причин пожара в населённых пунктах. Первая и основная, связанная с пожарами на приусадебных и дачных участках, в садоводческих объединениях — неосторожное обращение с огнём. Сейчас это особенно актуально. Пожары связаны со сжиганием отходов и сухой растительности в местах, не предназначенных для этого и на расстоянии от строений менее 50 м, а также со сжиганием растительности на территории общего пользования, — перечисляет Вшивцев.

Поэтому сотрудники МЧС начали активно работать в садоводствах, будут проверяться все дачи в регионе. Если во время рейда они обнаружат сжигающих траву или мусор дачников, возбудят дело об административном правонарушении. По ст. 20.4 КоАП РФ для граждан два вида наказания: предупреждение (на первый раз простят) и штраф до 3 тыс. руб., а при особом противопожарном режиме — только штраф до 4 тыс.

С начала года сгорело уже 23 дачи, большинство из-за проблем с печным отоплением — это вторая группа причин пожаров в населённых пунктах. Два человека погибло. Несмотря на то что холода заканчиваются, возгорания из-за неисправности печей могут и не прекратиться — бани топят круг­лый год. Однако стоит отметить, что пока из-за сжигания травы пожаров не было. Третья группа причин — неисправность и нарушения при эксплуатации электро­оборудования: повреждённая проводка или розетки, перегруз сетей.

Гуляющий огонь

Что касается лесов, пик пожаров пришёлся на 2014 год — 539, в прошлом — 286, в 2016-м — 129 и в 2015-м — 95. 98% тушат в первые сутки. Пожары редко возникают именно в лесу — 96% приходят извне.

— Огонь приходит с земель сельхозназначения и иных категорий. Лесные пожары напрямую связаны с погодой, состоянием примыкающих участков. Они должны быть очищены от пожнивных остатков, сорной растительности. С собственниками и арендаторами ведётся работа, контролируем их и предупреждаем о недопустимости сжигания и содержании участка в надлежащем состоянии. Ещё осенью проводили проверки по содержанию участков, которые являются угрозой для леса, — рассказывает первый замначальника ГУ лесного хозяйства Омской области Ольга Шарапова . — Если вы увидели где-то задымление или возгорание, нужно позвонить на прямую линию лесной охраны по тел. 8-800-100-94-00.

По словам специалистов, по всей России с 2016 года полностью запрещены сельхозпалы. Раньше трава горела бесконтрольно, огонь мог распространиться в лес или населённый пункт. Сейчас же строго определено: сухую растительность собрать в копны, территорию опахать, выставить технику и людей, обеспечить их средствами пожаротушения.

За нарушение правил пожарной безопасности существуют три вида ответственности: административная, уголовная и гражданско-правовая. В рамках первой штраф для должностных лиц — до 15 тыс. руб., юрлиц — до 200 тыс. руб. В условиях особого противопожарного режима: для должностных — до 30 тыс., юрлиц — до 400 тыс.