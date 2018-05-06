На Кубани объявлена повышенная пожароопасность

Оперативные службы Кубани из-за пожароопасности перешли на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба Краснодарского края

Об этом глава региона Вениамин Кондратьев сообщил журналистам.

— В крае установился 5-й класс пожарной опасности. В связи с этим поручил всем оперативным службам Кубани перейти на усиленный режим работы. Ведется круглосуточный мониторинг ситуации, в том числе в лесах на площади почти 1,3 млн га, — сказал губернатор.

Главам районов краевыми властями поручено ограничить доступ отдыхающих на территории лесничеств.

Напомним, на Кубани действуют краевые и муниципальные программы, модернизируется краевая противопожарная служба, создаются муниципальные и добровольные подразделения пожарных.