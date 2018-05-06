Ещё
На Кубани объявлена повышенная пожароопасность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани объявлена повышенная пожароопасность 

АиФ — Юг 35 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Оперативные службы Кубани из-за пожароопасности перешли на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба Краснодарского края.
Об этом глава региона Вениамин Кондратьев сообщил журналистам.
— В крае установился 5-й класс пожарной опасности. В связи с этим поручил всем оперативным службам Кубани перейти на усиленный режим работы. Ведется круглосуточный мониторинг ситуации, в том числе в лесах на площади почти 1,3 млн га, — сказал губернатор.
Главам районов краевыми властями поручено ограничить доступ отдыхающих на территории лесничеств.
Напомним, на Кубани действуют краевые и муниципальные программы, модернизируется краевая противопожарная служба, создаются муниципальные и добровольные подразделения пожарных.
АиФ — Юг: последние новости
Два туриста пропали в горах Сочи «Бессмертный полк» пройдет по улицам Краснодара в шестой раз Опасную гусеницу нашли в картофеле из Египта в порту Новороссийска
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1481
Украине запретили использовать «Джавелины»205
Американский беспилотник «нацелился» на Донбасс104
Порошенко получил «огромную пощечину режиму»159
Израиль решил «воспользоваться» Россией ради Сирии120
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
01:41
Глава МИД Турции заговорил по-русски
В мире Ближний Восток
00:43
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»
Политика Ближний Восток
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
03:00
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе
Шоу-бизнес
00:35
Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение