Взрывы и черный дым: в Нижнем Новгороде горел недостроенный жилой комплекс (ВИДЕО) 

1 мая на стройке ЖК «Маршал Град» на Окском съезде случился пожар, который сопровождался многочисленными взрывами. Клубы черного дыма заполнили территорию и поднялись до уровня пятнадцатого этажа недостроенного дома. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в группе соцсети «ВКонтакте», посвященной городу.
Как сообщают свидетели ЧП, горел мусор около дома. Пожар случился из-за сварки. На видео слышны взрывы, как будто в районе шла перестрелка.
«При нагреве взрывались какие-то закупоренные баки», — написал во «ВКонтакте» Дмитрий Шокин.
Как сообщили корреспонденту ИА «В городе N» в ГУ МЧС по Нижегородской области, спасатели выезжали к месту происшествии, однако очаг возгорания и его последствия уже были ликвидированы. Помощь пожарных не потребовалось, пострадавших не было.
Ранее сообщалось, что два ребенка погибли при пожаре в Дивеевском районе.