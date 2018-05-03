От паводка в Свердловской области пострадали больше двух тысяч человек

По данным спасателей, подтоплены оказались пять низководных мостов и еще один подъезд к переправе. Также еще один мост был разобран на время половодья. В результате этого от «большой земли» были отрезаны 22 населенных пункта, в которых проживают 2,6 тыс. человек. Так, автотранспортное сообщение временно ограниченно с деревнями Заречной и Заселина в Талицком городском округе. Кроме того, затоплен подъезд к низководному мосту у деревни Толмачева в Махневском муниципальном образовании. Единственный житель населенного пункта от эвакуации отказался. Также затоплен мост в поселке городского типа Махнево. Добраться на автомобиле не получится до шести населенных пунктов: левобережья пгт Махнево, поселка Хабарчиха, деревень Кокшарова, Подкина, Трошкова и Перевалова. В них проживают 1358 человек, из которых 309 — дети. Помимо этого, транспортное сообщение был нарушено с несколькими населенными пунктами в Байкаловском и Слободо-Туринском районе, а также Туринском городском округе.

Вместе с тем жизнь в отрезанных от «большой земли» поселениях не оборвалась. Для жителей организованы две переправы, еще несколько начнут действовать после прохождения ледохода. Также заранее в населенные пункты привезли продукты питания, товары первой необходимости и медикаменты.

Вместе с тем специалисы регионального ГУ МЧС уверяют, что паводок развивается в соответствии с прогнозом, жилые дома и объекты экономики подтоплены не были.