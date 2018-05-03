Цивилев предложил создавать специальные управляющие компании для безопасности в ТЦ

"Мы предлагаем создать в торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектах с массовым пребыванием людей, где два или более арендаторов, управляющие компании, которые будут конкретно заниматься вопросами безопасности, в том числе пожарной", — сказал Цивилев.

По его словам, после пожара 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, при котором погибли 60 человек, в регионе было проверено 697 из более 4 тыс. таких объектов. «Было выявлено более 3 тыс. нарушений требований пожарной безопасности. По итогам проверок к административной ответственности привлечено 245 должностных и юридических лиц, приостановлена эксплуатация восьми объектов, еще три находятся на рассмотрении», — уточнил врио губернатора.

Ранее администрация Кемерова установила, что в ТЦ «Зимняя вишня» было 120 арендаторов, 38 из которых полностью потеряли свое имущество. Всего в ТЦ около 40 собственников, которые покупали помещения в разное время. Четыре владельца, которым принадлежит около 70% всех площадей, приняли решение передать их муниципалитету, в том числе основной — Кемеровский кондитерский комбинат.