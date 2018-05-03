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Строительство многофункционального комплекса с оздоровительным центром завершено на востоке Москвы
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Строительство многофункционального комплекса с оздоровительным центром завершено на востоке Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Многофункциональный комплекс с оздоровительным центром на востоке Москвы будет введен в эксплуатацию в ближайшее время, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
«Завершено строительство многофункционального комплекса с оздоровительным центром на востоке Москвы, в районе Косино-Ухтомский, в непосредственной близости от жилых корпусов мкр-на Кожухово. Многофункциональный комплекс общей площадью 4,3 тыс. кв. м возведен на пустовавшем прежде земельном участке вблизи крупного жилого массива. Сейчас на территории проводятся работы по благоустройству, он готовится к вводу в ближайшее время. Задача комплексного развития территорий ранее была поставлена мэром Москвы Сергеем Собяниным», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.
Уточняется, что архитектурная композиция основана на сочетании витражей и структурных фасадов земляных оттенков. Концепцию здорового образа жизни и релакса дополняют открытые террасы третьего этажа. Проект многофункционального центра отвечает всем требованиями государственных норм, правил и стандартов, предъявляемым к такого рода объектам.
Всего в здании предусмотрено четыре уровня — три наземных и один подземный. На нулевом этаже расположится автостоянка на 24 машиноместа с автомойкой, на первом и втором этажах разместятся торговые помещения, на втором будет мебельный магазин. Оздоровительный центр запланирован на третьем этаже, в нем предусмотрены баня, сауна, зал с купелью и душевыми, процедурные кабинеты, ресторан и бар оздоровительного центра. На открытой парковке у здания организовано 30 машиномест, два из которых предназначены для маломобильных групп населения.
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