Источник назвал причину отравления семьи в Подмосковье

"По данным судмедэкспертизы, женщины и ребенок погибли от отравления газом. Дом старый, с газовыми колонками. Мама с ребёнком двух лет приехала на майские праздники к бабушке в гости, через некоторое время перестала отвечать на телефонные звонки. Дверь пришлось вскрывать", — рассказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что причиной трагедии могло стать отравление вишневым вареньем: якобы в квартире погибших правоохранители обнаружили рвотные массы с косточками, а в холодильнике стояла полупустая банка варенья.