Источник назвал причину отравления семьи в Подмосковье 

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Причиной смерти двух женщин и ребенка в Раменском районе Подмосковья стало отравление от бытового газа, а не от вишневого варенья, как писали СМИ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По данным судмедэкспертизы, женщины и ребенок погибли от отравления газом. Дом старый, с газовыми колонками. Мама с ребёнком двух лет приехала на майские праздники к бабушке в гости, через некоторое время перестала отвечать на телефонные звонки. Дверь пришлось вскрывать", — рассказал собеседник агентства.
Ранее СМИ сообщили, что причиной трагедии могло стать отравление вишневым вареньем: якобы в квартире погибших правоохранители обнаружили рвотные массы с косточками, а в холодильнике стояла полупустая банка варенья.