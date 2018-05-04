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Источник назвал причину отравления семьи в Подмосковье
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Источник назвал причину отравления семьи в Подмосковье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Причиной смерти двух женщин и ребенка в Раменском районе Подмосковья стало отравление от бытового газа, а не от вишневого варенья, как писали СМИ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По данным судмедэкспертизы, женщины и ребенок погибли от отравления газом. Дом старый, с газовыми колонками. Мама с ребёнком двух лет приехала на майские праздники к бабушке в гости, через некоторое время перестала отвечать на телефонные звонки. Дверь пришлось вскрывать", — рассказал собеседник агентства.
Ранее СМИ сообщили, что причиной трагедии могло стать отравление вишневым вареньем: якобы в квартире погибших правоохранители обнаружили рвотные массы с косточками, а в холодильнике стояла полупустая банка варенья.
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