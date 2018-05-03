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Прокуратура потребовала прикрыть гостиницу-колбасный цех
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Прокуратура потребовала прикрыть гостиницу-колбасный цех 

Калуга 24 21 минуту назад
Фото: Калуга 24
Как выяснилось в ходе проверки, проведенной прокуратурой, юхновский парк-отель «Айсберг Угры» был введен в эксплуатацию как колбасный цех и именно в качестве колбасного цеха предоставлял гостиничные услуги. Изменив целевое назначение здания, собственники в районную администрацию предусмотренные градостроительным законодательством документы не предоставили и разрешение на ввод гостиницы в эксплуатацию не получили. Во время проверки гостиницы-колбасного цеха прокуратура также обнаружила многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Помещения не были оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, отсутствовали запасные эвакуационные выходы, проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не проводились. По факту выявленных нарушений прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»), а также внесено представление об устранении этих нарушений, а в Дзержинский районный суд направлено исковое заявление о приостановлении деятельности гостиницы «Айсберг Угры».
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