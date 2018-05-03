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Открыли шашлычный сезон: за майские праздники в Тюменской области произошло 10 природных пожаров
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Открыли шашлычный сезон: за майские праздники в Тюменской области произошло 10 природных пожаров 

72.ru 29 минут назад
Фото: 72.ru
В майские праздники на территории Тюменской области участились природные пожары. За четыре выходных дня возникло 10 очагов. Всего же с начала пожароопасного периода на территории Тюменской области произошло 13 таких возгораний. От огня в общей сложности пострадали 162 гектара лесов и полей.
— В прошлом году весна была более ранней, и к этому времени в области произошло уже 48 природных пожаров. Их общая площадь составила 236 гектаров, — рассказал 72.ru Сергей Юсько, руководитель пресс-службы областного МЧС.
Причина возникновения пожаров пока неизвестна. Определить ее, как правило, очень сложно. Но опыт прошлых лет показывает, что в 99% случаев виноваты люди, которые, несмотря на запреты, отправляются отдыхать на природу, разжигают мангалы и костры.
В минувшее воскресенье, 29 апреля, в области начал действовать особый противопожарный режим. С этого дня жителям и гостям региона запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. За нарушение этих правил для физических лиц предусмотрен штраф от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных — от 15 до 20, для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 40, а для юридических лиц от 150 до 400 тысяч рублей. Не стоит забывать, что нарушение правил пожарной безопасности может обернуться не только штрафом, но и уголовной ответственностью.
В МЧС по Тюменской области отмечают, что все природные пожары были потушены в первые сутки. На территории Тюменского района таких возгораний в майские праздники не было, но спасатели неоднократно выезжали тушить сухую траву.
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