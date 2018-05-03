СК назначил дополнительные экспертизы по делу о пожаре в Кемерово

Правоохранительные органы приняли решение провести ряд дополнительных экспертиз по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово . Об этом сообщается на сайте СК России. Как отмечается, в настоящее время продолжается работа по выявлению всех причастных к инциденту чиновников. Санкт-Петербурге и "…по результатам недавней встречи с потерпевшими следствием назначен еще ряд сложных экспертиз для проверки озвученных доводов. В их числе специальная пожарно-техническая, фоноскопическая экспертизы и экспертиза по изъятым видеозаписям. К их проведению привлечены ведущие экспертные учреждения в Москве Омске ", — говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что сибирский региональный центр МЧС удалил со своего сайта опубликованное ранее письмо начальника пожарного звена Сергея Генина , которого обвиняют в халатности при тушении пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».