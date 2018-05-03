СКР назначил новые экспертизы по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Дополнительно проведут специальные пожарно-техническую и фоноскопическую экспертизы. Также решено изучить изъятые видеозаписи. Это будет сделано по просьбе потерпевших, чтобы проверить их доводы, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко

По делу о пожаре проходят восемь человек, всем предъявлены обвинения. Это технический директор, управляющий, гендиректор, начальник областной инспекции Госстройнадзора, начальник караула пожарно-спасательной части, охранник, руководитель и сотрудник компании «Системный интегратор».