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СКР назначил новые экспертизы по делу о пожаре в «Зимней вишне»
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СКР назначил новые экспертизы по делу о пожаре в «Зимней вишне» 

Говорит Москва 38 минут назад
Дополнительно проведут специальные пожарно-техническую и фоноскопическую экспертизы. Также решено изучить изъятые видеозаписи. Это будет сделано по просьбе потерпевших, чтобы проверить их доводы, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По делу о пожаре проходят восемь человек, всем предъявлены обвинения. Это технический директор, управляющий, гендиректор, начальник областной инспекции Госстройнадзора, начальник караула пожарно-спасательной части, охранник, руководитель и сотрудник компании «Системный интегратор».
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