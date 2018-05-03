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В ЗАО прошли открытые уроки по пожарной безопасности
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В ЗАО прошли открытые уроки по пожарной безопасности 

На Западе Москвы 34 минуты назад
Фото: На Западе Москвы
В честь празднования 369-летия Дня пожарной охраны в школах округа инспекторами 2РОНПР Управления МЧС по ЗАО были проведены открытые уроки, где учащимся рассказали о значимости и важности профессии пожарного.
Ребята также узнали, как вести себя в случае возникновения пожара, познакомились с работой пожарных подразделений и историей развития пожарной службы в России. Человек, связавший свою жизнь с работой по спасению людей от пожаров и их последствий, должен обладать не только умом, смелостью и бесстрашием, но и умением сопереживать и желанием помочь тем, кто попал в беду. Каждый сотрудник пожарной службы обязательно должен быть храбрым и выносливым, иметь отличную физическую форму, а также обладать теоретическими знаниями и практическими навыками борьбы с огнём. Беседа сотрудников МЧС со школьниками прошла в живом и увлекательном диалоге. Ребята с большим интересом слушали людей в форме. В заключение встречи они узнали, где можно получить профильное образование, в каких учреждениях готовят будущих пожарных и спасателей
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