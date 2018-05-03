За майские праздники в Кировской области произошло 16 пожаров

Согласно сообщениям МЧС и областного следственного комитета , за четыре выходных в Кировской области произошло 16 пожаров. В Сунском районе целиком сгорел дом с двумя верандами, в Фаленском районе — магазин, в Кирове — частично обгорели два частных дома и гараж. В Кирово-Чепецком районе за майские праздники сгорели частный дом, дача и заброшенное здание.

Один из пожаров закончился трагически. Как сообщили в СУ СК по Кировской области, 29 апреля во время тушения пожара в Мурашинском районе сотрудники МЧС обнаружили тело 63-летней хозяйки дома. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Назначена пожарно-техническая экспертиза, которая поможет следователям выяснить все обстоятельства трагедии.

В этот же день в посёлке Верхошижемье две жительницы чудом избежали смерти в огне. На помощь женщинам, находящимся в горящем доме, пришли молодые люди, которые первыми заметили возгорание. Они не только спасли жизни пострадавшим, но вынесли из дома некоторые ценные вещи.

— «Я была в шоковом состоянии, стояла посреди комнаты и ничего не понимала. Горло сковал едкий дым, и я из последних сил подошла к окну и открыла его, — говорит одна из пострадавших. — В этот момент через окно запрыгнули двое ребят. Они схватили меня и начали выталкивать, а двое в этот момент принимали снаружи. После этого на свой страх и риск они снова бросились в дом, на этот раз за ценными вещами. Комната уже полыхала, но им удалось в спешке схватить компьютер».

Вторую жительницу дома ребята вынесли из горящей квартиры на руках. Пострадавшие позже нашли спасителей с помощью соцсетей.

Фото: СУ СК по Кировской области