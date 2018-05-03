Сотрудники МЧС спасли троих взрослых и ребенка при пожаре в жилом доме в Хамовниках

В 9:05 ведомству поступила информация о задымлении на Фрунзенской набережной, д. 52. «Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту возгорания и приступили к его тушению. Принятыми мерами в 09:49 пожар на площади 10 кв. м ликвидирован», — сказали в пресс-службе.

Из квартир сотрудники МЧС с помощью защитного капюшона «Феникс» спасли четырех человек, в том числе ребенка. Обошлось без пострадавших.