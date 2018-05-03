Отмечавший Первомай саратовец сгорел в собственном доме 

По факту гибели на пожаре в Татищевском районе мужчины полицейские проводят проверку.
Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе регионального СУ СКР, 2 мая в правоохранительные органы поступило заявление о возгорании частного дома.
После тушения пламени огнеборцы на пепелище обнаружили тело 36-летнего хозяина жилища.
По предварительной информации, погибший мужчина за несколько часов до гибели распивал спиртные напитки со своим приятелем. Когда собутыльник отправился за «добавкой», случилось непоправимое. Вернувшийся приятель к своему ужасу обнаружил, что дом охвачен пламенем. Об этом он сообщил в экстренные службы.
В настоящий момент проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.