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Отмечавший Первомай саратовец сгорел в собственном доме
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Отмечавший Первомай саратовец сгорел в собственном доме 

Новости Саратова 49 минут назад
Фото: Новости Саратова
По факту гибели на пожаре в Татищевском районе мужчины полицейские проводят проверку.
Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе регионального СУ СКР, 2 мая в правоохранительные органы поступило заявление о возгорании частного дома.
После тушения пламени огнеборцы на пепелище обнаружили тело 36-летнего хозяина жилища.
По предварительной информации, погибший мужчина за несколько часов до гибели распивал спиртные напитки со своим приятелем. Когда собутыльник отправился за «добавкой», случилось непоправимое. Вернувшийся приятель к своему ужасу обнаружил, что дом охвачен пламенем. Об этом он сообщил в экстренные службы.
В настоящий момент проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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