Крупные рынки Киргизии признаны небезопасными

Четыре больших пожара, вспыхнувшие с начала года на крупных базарах республики, вынудили правоохранительные органы и профильные службы прибегнуть к крайним мерам по отношению к владельцам торговых объектов.

Нашли виновных

Сотрудники Главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека задержали директора торгового комплекса «Берекет базары» и одного из его сотрудников. Обоим вменяется в вину нарушение правил противопожарной безопасности. Против них возбуждено уголовное дело.

По словам начальника ГУВД Сталбека Рахманова, ранее администрации рынка выдавалось несколько предписаний об устранении нарушений, но они были проигнорированы, а за несколько месяцев до пожара владельца торгового объекта оштрафовали на 50 тысяч сомов. Но, как утверждают сами правоохранители, случаи, когда руководитель частной компании отвечал бы за нарушения норм противопожарной безопасности в уголовном порядке, крайне редки.

Почему же «Берекет базары» стал исключением? Причиной тому — пожар, который вспыхнул в ночь на 13 апреля 2018 года. Охваченная огнем площадь составила свыше пяти тысяч квадратных метров. Более 300 торговцев лишились товара. Огнеборцам потребовалось более четырех часов, чтобы локализовать огонь. По предварительным данным, к возгоранию могли привести как нарушения правил техники противопожарной безопасности, так и умышленный поджог.

Ранее тот же рынок горел дважды — 30 января и 5 марта 2018 года. В первом случае причиной стала неисправная проводка, а во втором — поджог.

Примерно в то же время, когда полыхал «Берекет базары», крупный пожар вспыхнул на центральном рынке города Джалал-Абада . Огнем было охвачено свыше тысячи квадратных метров территории. При этом всего за неделю до описываемых событий здесь проводились противопожарные учения…

Наказание миллионом

Как обеспечить безопасность на рынках республики? Этот вопрос обсудили на заседании парламента. По мнению законодателей, чиновники нередко перекладывают ответственность друг на друга, а в это время, к примеру, только треть пожарных гидрантов в целом по республике находится в рабочем состоянии. На горевших рынках, к слову, ни один не функционировал. А ведь в непосредственной близости к торговому объекту, загоревшемуся в Бишкеке, располагаются несколько автозаправочных станций и две нефтебазы.

Не лучшая ситуация складывается и вокруг противопожарных водоемов. Их в республике насчитывается около сотни, но только на бумаге. Часть из них, как оказалось, приватизирована. В городе Узгене госэкотехинспекции, к примеру, вернуть такой объект в госсобственность удалось только в результате громкого скандала. Водоем, который был создан на случай пожара на местном центральном рынке, был превращен предпринимателем в пруд для разведения рыбы.

Впрочем, это еще полбеды. Как утверждают в профильных ведомствах, в последние годы стало крайне трудно проводить проверки соблюдения правил противопожарной безопасности. Предпринимателей о них необходимо предупреждать заблаговременно, чтобы не возникло подозрений в попытке оказать давление на бизнес. Владельцы торговых точек все приводят в порядок, а после визита проверяющих вновь все пускают на самотек. В результате в прошлом году на рынках страны было выявлено всего 70 нарушений. Картина, казалось бы, благостная, но реальность, как выясняется, не отражающая.

Кстати, еще в прошлом году за нарушение правил противопожарной безопасности на рынках парламентарии предлагали увеличить сумму штрафа до миллиона сомов. Однако не решились. В итоге штраф сейчас составляет всего 10-20 тысяч сомов. При этом проверять соблюдение правил пожарной безопасности на рынках могут только один раз в год.

Лестницы коротки

Говоря о соблюдении пожарной безопасности, нельзя не затронуть и еще одну проблему — отсутствие техники, жизненно необходимой для борьбы с пожарами в современных многоэтажных постройках. Нет ни специального вертолета, ни длинных лестниц. В результате, если полыхнет, потушить «небоскреб» едва ли возможно, как показал случай в центре Бишкека, когда несколько месяцев назад в столице вспыхнул много-этажный жилой дом и выгорело несколько его уровней. К счастью, обошлось без жертв, поскольку никого заселить в новостройку еще не успели — в здании проводились отделочные работы.

— В последние годы в республике, особенно в столице, активно строится многоэтажное жилье, — отмечает начальник управления по пожарной профилактике агентства государственной противопожарной службы (АГПС) МЧС КР Даниял Таиров. — Возводятся объекты в двадцать и выше этажей, однако противопожарные нормы при этом соблюдаются не всегда. Если загорится верхний этаж, локализовать очаг возгорания будет очень проблематично. Дело в том, что у нас всего одна лестница, по которой расчет сможет добраться лишь до 16-го этажа. Как поступать дальше, пожарным придется решать на месте, а это упущенное время. Кроме того, при строительстве высоток не предусматривают источники противопожарного водоснабжения. Ко всему прочему, в Бишкеке во время реконструкции дорог и закатали в асфальт около 30 процентов пожарных гидрантов. Откуда в случае ЧП брать воду для тушения?

Вместе с тем Кабинет министров Киргизии окажет поддержку предпринимателям, пострадавшим из-за крупных пожаров, вспыхнувших на прошлой неделе на рынках в городах Бишкек и Джалал-Абад. Правительство создало комиссию по оценке размера ущерба, причиненного ЧП, она же составляет список пострадавших. В перечень, как предполагается, могут включить сотни бизнесменов, понесших убытки. Минэкономики поручено организовать прием документов, которые передадут налоговой службе и Соцфонду, чтобы те предоставили погорельцам отсрочку при погашении задолженностей по страховым взносам и другим сборам. Коммерческие банки, в свою очередь, после переговоров с правительством согласились рассмотреть возможность реструктуризации, рассрочки или льгот заемщикам-предпринимателям, которые пострадали в результате пожара.

Кстати

В последний раз спецтехнику для противопожарной службы в республике закупали в 2008-2009 годах. В отдаленных районах, где ситуация особенно плачевная, власти пытаются выйти из положения самостоятельно, не надеясь на помощь госбюджета. В одном из высокогорных сел, к примеру, администрация самостоятельно изыскала средства для приобретения пожарной машины. Дело в том, что из-за большого расстояния между аилом и райцентром пожарные расчеты не успевали прибывать на места возгорания вовремя.