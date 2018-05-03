Петрозаводчанка просит МЧС Карелии наградить добровольцев-спасателей

Жительница карельской столицы считает, что люди, оказавшие помощь во время пожара на улице Лыжной, достойны поощрения.

Жительница Карельской столицы Татьяна Кудрявая обратилась в соцсетях к начальнику главного управления МЧС России по Республике Карелия Сергею Шугаеву с просьбой наградить людей, которые оказали добровольную помощь в спасение людей во время пожара на улице Лыжной.

— Мне стало известно о людях, проявивших неравнодушие, мужество и героизм при спасении людей при пожаре, — пишет она в обращении. — Людмила и Сергей как обычно сели в свой автомобиль и направились на работу. Подъезжая к перекрестку улиц Ровио и Лыжная, обратили внимание на клубы дыма из окна второго этажа двухэтажного деревянного дома. Не раздумывая, супруги оставили машину и бросились к горящему дому.

Как впоследствии оказалось, квартира, из которой шел дым, пустовала. Жильцы дома ни о чем не подозревали. Занимались своими утренними делами. Кто-то еще спал. Людмила стала звонить в МЧС, а Сергей бросился в дом. Сергей звонил и стучал в двери, кричал: «Пожар! Спасайтесь!» Будил тех, кто еще спал. К ним подключились еще двое мужчин.

Сергей и Людмила вывели из горящего дома всех людей, в том числе вынесли четверых детей, спасли от гибели животных: домашнюю крысу, четверых котят и двух взрослых кошек, одну из которых Сергей вытащил практически из пламени с уже опаленной шерстью.

Жители квартиры на втором этаже — мать и ее пятнадцатилетний сын, не имели возможности выйти из квартиры. Пришлось прыгать в окно. К этому времени подошли прохожие и все собравшиеся внизу люди помогли им благополучно спрыгнуть из окна второго этажа. Минуты спасения пролетели как один миг и к приезду пожарных машин людей уже в доме не было. Были спасены все, и это счастье, что никто не пострадал,

— пишет она.

Добавим, что момент спасения был зафиксирован камерами «Ситилинк».

Напомним, пожар в двухэтажном деревянном доме на улице Лыжная, 20, произошел 24 апреля 2018 года. По информации администрации Петрозаводска, полностью сгорела одна квартира на втором этаже, частично пострадали от огня еще три соседних помещения. Четыре квартиры на первом этаже были залиты водой во время тушения. Видео и фоторепортаж с пожара смотрите здесь.