ТЦ «МегаСити» эвакуировали из-за сигнала тревоги

Утром в четверг, 3 мая, в самарском торговом центре «МегаСити» прозвучал сигнал тревоги. Всех работников и посетителей попросили срочно покинуть здание.

Как оказалось, причин для беспокойства нет. Тревога была учебной.

— В торговом центре прошли учения. На месте работали несколько пожарных расчетов. Отработали эвакуацию, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

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