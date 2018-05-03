Ещё
ТЦ «МегаСити» эвакуировали из-за сигнала тревоги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ТЦ «МегаСити» эвакуировали из-за сигнала тревоги 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Утром в четверг, 3 мая, в самарском торговом центре «МегаСити» прозвучал сигнал тревоги. Всех работников и посетителей попросили срочно покинуть здание.
Как оказалось, причин для беспокойства нет. Тревога была учебной.
— В торговом центре прошли учения. На месте работали несколько пожарных расчетов. Отработали эвакуацию, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Пожарные отработали действия во время ЧП  Городские торговые комплексы начали проверять после трагических событий в Кемерово. На пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибло несколько десятков несовершеннолетних детей и их родители. По мнению экспертов, причиной трагедии стали серьезные нарушения правил противопожарной безопасности.
По итогам проверок сотрудники прокуратуры потребовали закрыть 20 ТЦ в Самарской области. На данный момент суд принял решение о приостановлении деятельности «Ренты». Посмотрите наш репортаж о том, как закрывали ТЦ.
63.ru: последние новости
Не разжигайте костры: самарцев предупредили о правилах поведения в лесу Общественная палата: в торговом центре «Европа» нет системы пожаротушения Прокуратура потребовала закрыть ТЦ «Европа» из-за нарушений противопожарной безопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину639
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка39
Еще один мессенджер заблокируют в России131
В центре Москвы произошла драка со стрельбой51
Пока вы спали: 103 года строгого режима8
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение