ТЦ «МегаСити» эвакуировали из-за сигнала тревоги 

Утром в четверг, 3 мая, в самарском торговом центре «МегаСити» прозвучал сигнал тревоги. Всех работников и посетителей попросили срочно покинуть здание.
Как оказалось, причин для беспокойства нет. Тревога была учебной.
— В торговом центре прошли учения. На месте работали несколько пожарных расчетов. Отработали эвакуацию, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Пожарные отработали действия во время ЧП Городские торговые комплексы начали проверять после трагических событий в Кемерово. На пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибло несколько десятков несовершеннолетних детей и их родители. По мнению экспертов, причиной трагедии стали серьезные нарушения правил противопожарной безопасности.
По итогам проверок сотрудники прокуратуры потребовали закрыть 20 ТЦ в Самарской области. На данный момент суд принял решение о приостановлении деятельности «Ренты». Посмотрите наш репортаж о том, как закрывали ТЦ.