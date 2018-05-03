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Уфимец спас подростка из ямы с ледяной водой
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Уфимец спас подростка из ямы с ледяной водой 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Подростка от верной гибели спас неравнодушный уфимец. Мужчина увидел, как на территории заброшенного здания на улице Тухвата Янаби в яму с ледяной водой упал мальчик. Мужчина немедленно позвонил спасателям. Но терять драгоценные минуты и дожидаться помощи он не стал — сам бросился в яму и вытащил ребенка на берег.
— 14-летнего подростка с переохлаждением передали медработникам, они доставили его в больницу, — рассказали в пресс-службе управления гражданской защиты.
Здание, где произошло ЧП, принадлежит частнику. Почему он не обеспечил охрану своему объекту, будут выяснять уполномоченные службы.
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