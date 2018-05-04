«Если в себе уверен, чего бояться»: уфимец рассказал, как спасал ребенка из ледяной воды

В минувшее воскресенье 29-летний уфимец Александр Храмков решил устроить небольшой пикничок. Вместе с сынишкой, супругой и ее родителями вышли на лужайку на улице Тухвата Янаби и разожгли мангал.

— Там рядом заброшенная водокачка и мой гараж — постоянно вижу, что дети вокруг бегают. И вдруг ребятишки подбежали ко мне, класс второй-третий, ревут: «Там наш товарищ в воду упал, вылезти не может!» — рассказывает Александр.

Александр побежал за мальчишками и увидел жуткую картину.

— Там сказали подождать, пока переключат на другую спецслужбу. А я смотрю — глубокий колодец, а внизу — холоднючая вода. Мальчик — лет 9 на вид, худенький — упал с высоты третьего этажа, лед проломил, каким-то чудом встал и вжался в угол ямы, а вылезти не может, — говорит мужчина. — Я позвонил спасателям, мне сказали, мол, подождите 2–3 минуты. И тут мальчишка признался, что уже не чувствует ног. Я понял, что ждать больше нельзя.

Вместе с тестем Игорем Александр отыскал веревку и стал готовить ее для спуска в яму.

— Я монтер, верхолаз-высоковольтник, знаю, как работать с карабинами. Как раз у меня с собой маленький карабинчик оказался. Я привязал его к веревке и бросил ребенку. Мальчик до того замерз, что уже не слушались руки, он кое-как зацепил карабин за пояс, и мы с тестем его вытащили, — поведал уфимец.

Посиневшего от холода мальчика Александр закутал в куртку, вскинул на плечо и понес к мангалу — отогреваться. А тут подоспела и скорая — мальчика с предварительным диагнозом «переохлаждение» увезли в больницу.

Александр признался: бросился на помощь, не раздумывая.

— Если в себе уверен — чего бояться? — скромничает отважный мужчина. — Теща с женой и сыном даже опомниться не успели.

— А сын ваш осознал, что папа — герой?

— Ему еще два года, — признался герой. И рассмеялся: — Вырастет — обязательно расскажу.