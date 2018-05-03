Ещё
Детям пришлось бороться с огнем в Первоуральске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детям пришлось бороться с огнем в Первоуральске 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Подписчики группы «Инцидент Первоуральск» в социальной сети обвиняют пожарных, что те уехали с места возгорания сухой травы по улице Емлина, не доведя дело до конца.
«Пожарный потушил небольшую часть и уехал, а остальное все тушили дети», — пишет в группе школьница.
По мнению одного участника обсуждения в этом районе каждую весну траву поджигает местный житель специально, чтоб быстрее выросла новая зелень. По словам других, дети сами подожгли траву, играя, поэтому сами и принялись тушить.
Однако в пресс-службе МЧС России по Свердловской области информацию о том, что пожарные не затушили траву и скрылись с места происшествия опровергли. Когда в часть поступил вызов на адрес Емлина 16 А, бригада огнеборцев находилась поблизости: тушила сухую траву по улице Советская (вблизи детского сада). Командир оставил подразделение работать дальше, а сам направился к Емлина 16 А.
«То, что бросили и не затушили таких фактов нет. К моменту когда он подошел на адрес «Емлина 16 А» там уже ничего не горело. Местные жители с помощью воды затушили траву. Население оперативно сработало, и необходимости в задействовании пожарных сил там не было. Пожарные там даже не разворачивались», — пояснила ситуацию корреспонденту «ФедералПресс» пресс-секретарь МЧС России по Свердловской области Наталья Зырянова.
Всего за праздничный день 2 мая в Первоуральске произошло три возгорания сухой травы. Сотрудники МЧС напоминают жителям о том, что на территории округа действует противопожарный режим.
Фото: vk.com/incident96
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Семь человек пострадали в результате взрыва газа в Екатеринбурге В мурманском магазине на бутылки с алкоголем повязали георгиевские ленты Прокуратура Севастополя массово закрывает ТЦ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину639
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка39
Еще один мессенджер заблокируют в России131
В центре Москвы произошла драка со стрельбой51
Пока вы спали: 103 года строгого режима8
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение