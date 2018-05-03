Детям пришлось бороться с огнем в Первоуральске

Подписчики группы «Инцидент Первоуральск» в социальной сети обвиняют пожарных, что те уехали с места возгорания сухой травы по улице Емлина, не доведя дело до конца.

«Пожарный потушил небольшую часть и уехал, а остальное все тушили дети», — пишет в группе школьница.

По мнению одного участника обсуждения в этом районе каждую весну траву поджигает местный житель специально, чтоб быстрее выросла новая зелень. По словам других, дети сами подожгли траву, играя, поэтому сами и принялись тушить.

Однако в пресс-службе МЧС России по Свердловской области информацию о том, что пожарные не затушили траву и скрылись с места происшествия опровергли. Когда в часть поступил вызов на адрес Емлина 16 А, бригада огнеборцев находилась поблизости: тушила сухую траву по улице Советская (вблизи детского сада). Командир оставил подразделение работать дальше, а сам направился к Емлина 16 А.

«То, что бросили и не затушили таких фактов нет. К моменту когда он подошел на адрес «Емлина 16 А» там уже ничего не горело. Местные жители с помощью воды затушили траву. Население оперативно сработало, и необходимости в задействовании пожарных сил там не было. Пожарные там даже не разворачивались», — пояснила ситуацию корреспонденту «ФедералПресс» пресс-секретарь МЧС России по Свердловской области Наталья Зырянова

Всего за праздничный день 2 мая в Первоуральске произошло три возгорания сухой травы. Сотрудники МЧС напоминают жителям о том, что на территории округа действует противопожарный режим.

Фото: vk.com/incident96