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Пожар на лесозаготовке произошел в Муезерском районе Карелии
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Пожар на лесозаготовке произошел в Муезерском районе Карелии 

Карельские вести 59 минут назад
Фото: Карельские вести
Причина возгорания и материальный ущерб будут установлены в ходе специальной проверки.
1 мая в 19:40 поступило сообщение о том, что в поселке Лендеры Муезерского района произошел пожар на лесозаготовке, сообщает источник близкий к МЧС РК. Помимо поселковых пожарных к месту вызова по тревоге выехали их коллеги из поселков Реболы и Суккозеро, в борьбе с огнем так же приняли участие бойцы поселковой добровольной пожарной команды.
Общими усилиями распространение огня через полчаса было остановлено, а затем пожар был ликвидирован полностью. В результате пожара было повреждено 250 кубов дров уложенных в штабеля.
Причина пожара и материальный ущерб будут установлены в ходе специальной проверки.
По материалам: ptzgovorit.ru
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