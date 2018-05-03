Пожар на лесозаготовке произошел в Муезерском районе Карелии

Причина возгорания и материальный ущерб будут установлены в ходе специальной проверки.

1 мая в 19:40 поступило сообщение о том, что в поселке Лендеры Муезерского района произошел пожар на лесозаготовке, сообщает источник близкий к МЧС РК. Помимо поселковых пожарных к месту вызова по тревоге выехали их коллеги из поселков Реболы и Суккозеро, в борьбе с огнем так же приняли участие бойцы поселковой добровольной пожарной команды.

Общими усилиями распространение огня через полчаса было остановлено, а затем пожар был ликвидирован полностью. В результате пожара было повреждено 250 кубов дров уложенных в штабеля.

Причина пожара и материальный ущерб будут установлены в ходе специальной проверки.