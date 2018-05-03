На Южном Урале полыхают пожары. Объявлен режим ЧС

За минувшие сутки в Челябинской области произошло восемь лесных пожаров. Пламя охватило площадь в 72 гектара, сообщает пресс-служба регионального управления лесами.

Три возгорания зарегистрировано в Кунашакском лесничестве, два — в Аргаяшском, по одному — в Каслинском, Красноармейском и Шершневском. Пожары тушили 57 человек, было привлечено 25 единиц техники.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировали 77 пожаров на площади почти 950 гектаров. Больше всего возгораний произошло на территории Шершневского лесничества (22), в Красноармейском (11) и Кунашакском (10), Увельском (9) и Октябрьском (8) районах.

Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 751 человек и 268 единиц техники.

Отметим, в конце прошлой недели на территории Челябинской области был введен особый противопожарный режим, а в Октябрьском районе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Местным властям рекомендуют принять дополнительные меры по предупреждению возникновения пожаров и провести разъяснительную работу с жителями. В частности, предполагается ограничение входа и въезда в леса.

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