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На Южном Урале полыхают пожары. Объявлен режим ЧС
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На Южном Урале полыхают пожары. Объявлен режим ЧС 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
За минувшие сутки в Челябинской области произошло восемь лесных пожаров. Пламя охватило площадь в 72 гектара, сообщает пресс-служба регионального управления лесами.
Три возгорания зарегистрировано в Кунашакском лесничестве, два — в Аргаяшском, по одному — в Каслинском, Красноармейском и Шершневском. Пожары тушили 57 человек, было привлечено 25 единиц техники.
Всего с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировали 77 пожаров на площади почти 950 гектаров. Больше всего возгораний произошло на территории Шершневского лесничества (22), в Красноармейском (11) и Кунашакском (10), Увельском (9) и Октябрьском (8) районах.
Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 751 человек и 268 единиц техники.
Отметим, в конце прошлой недели на территории Челябинской области был введен особый противопожарный режим, а в Октябрьском районе объявили режим чрезвычайной ситуации.
Местным властям рекомендуют принять дополнительные меры по предупреждению возникновения пожаров и провести разъяснительную работу с жителями. В частности, предполагается ограничение входа и въезда в леса.
Фото: pixabay.com
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