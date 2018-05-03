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В Сибири проверили более 4,5 тысячи объектов массового пребывания людей
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В Сибири проверили более 4,5 тысячи объектов массового пребывания людей 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 3 мая — РИА Новости. Свыше 4,5 тысячи из более 10 тысяч объектов с массовым пребыванием людей проверено в Сибири после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в 80% из них выявлены нарушения, заявил в четверг полпред Сергей Меняйло.
"Только в Сибирском федеральном округе проверяется более 10 тысяч таких объектов, мест массового пребывания людей. По информации Сибирского регионального центра МЧС, уже проверено более 4,5 тысячи объектов, в 80% случаев выявлены нарушения", — сказал он на совещании в администрации Кемеровской области с участием губернаторов регионов СФО.
Массовые проверки пожарной безопасности в России проводятся после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, который 25 марта унес жизни 60 человек, большинство из которых дети.
"Есть критерии, несоблюдение которых прямо влияет на безопасность людей. Поэтому пришли к соответствующему решению: если в течение там 10 суток не выполнено требование, то деятельность надо приостанавливать", — отметил полпред.
Меняйло добавил, что помимо формальных замечаний проверяющие выявили случаи, когда нет пожарных выходов, сигнализаций, а также выявили объекты, на которых до сих пор не устранены нарушения, выявленные в ходе аналогичных проверок прошлых лет.
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