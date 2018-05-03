Под Волгоградом в многоэтажке произошел взрыв газа

В пятиэтажке во Фролово Волгоградской области взорвался газ, несущие конструкции дома в результате ЧП не нарушились.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в экстренных службах, в результате инцидента никто из жильцов не пострадал. В квартире, где произошел взрыв газа, проживает пенсионерка. Пожилую женщину доставили в больницу, чтобы врачи на всякий случай осмотрели ее, ведь, находясь в шоке, она может не почувствовать, что ее состояние ухудшилось. В настоящее время специалисты пытаются установить родственников пенсионерки.

Добавим, что эвакуация жильцов не потребовалась. Переселять никого из них не будут, так как квартира, где произошел взрыв, находится в нормальном состоянии, в ней только выбиты только стекла в окнах. В результате ЧП конструкции многоэтажки не пострадали.

Специалисты предполагают, что взрыв мог произойти из-за устаревшего газового шланга, из-за которого произошла утечка газа в квартиру.