Боеприпас времен ВОВ обнаружили в Сергиево‑Посадском районе

В Сергиево-Посадском районе в лесном массиве местный житель обнаружил боеприпас времен Великой Отечественной войны, угрозы для жизни людей нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Второго мая в 17:40 от диспетчера ЕДДС Сергиево-Посадского микрорайона поступило сообщение об обнаружении местным жителем боеприпаса времен ВОВ в лесном массиве по вышеуказанному адресу. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений 500 метров», — говорится в сообщении.

Заявка на изъятие и уничтожение боеприпаса подана боеприпассилами ПСО-22. Работы запланированы на четверг.