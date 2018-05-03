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Боеприпас времен ВОВ обнаружили в Сергиево‑Посадском районе
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Боеприпас времен ВОВ обнаружили в Сергиево‑Посадском районе 

РИАМО 22 минуты назад
Фото: РИАМО
В Сергиево-Посадском районе в лесном массиве местный житель обнаружил боеприпас времен Великой Отечественной войны, угрозы для жизни людей нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«Второго мая в 17:40 от диспетчера ЕДДС Сергиево-Посадского микрорайона поступило сообщение об обнаружении местным жителем боеприпаса времен ВОВ в лесном массиве по вышеуказанному адресу. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений 500 метров», — говорится в сообщении.
Заявка на изъятие и уничтожение боеприпаса подана боеприпассилами ПСО-22. Работы запланированы на четверг.
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