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Пустующий дом и хозпристройка на Первомай горели в Петрозаводске
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Пустующий дом и хозпристройка на Первомай горели в Петрозаводске 

Карельские вести 24 минуты назад
Праздничный день для городских пожарных выдался очень горячим.
Глубокой ночью 1 мая в 01:59 на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Державина горит 2-этажной деревянное неэксплуатируемое строение, сообщает источник близкий к силовым структурам.
Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты уже были на месте происшествия и приступили к укрощению огня. Пожар в течении 15 минут был локализован, а затем полностью потушен.
В результате этого огненного происшествия была повреждена наружная стена на площади 10 квадратных метров. По предварительным данным специалистов пожар произошел из-за умышленного поджога. Сейчас по данному происшествию проводится проверка.
В тот же день в 06:20 стало известно, что на улице Короленко горят хозяйственные постройки.
Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то огнем была охвачена одна из построек, и пламя продолжало быстро распространяться по деревянным строениям. К месту вызова были отправлены дополнительные силы. Общими усилиями с пожаром удалось справиться за короткое время.
В результате этого огненного происшествия были значительно повреждены две хозяйственных постройки, а баню удалось спасти. В деревянном строении огнем была повреждена стена на площади два квадратных метра.
По материалам: ptzgovorit.ru
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