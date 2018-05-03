Ещё
Хабаровчанам запрещают топить бани и готовить шашлыки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хабаровчанам запрещают топить бани и готовить шашлыки 

Хабаровский край сегодня 29 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровском крае гражданам запрещено разводить костры, жарить шашлыки и даже топить бани и печи в частных домах. В южных районах региона с 27 апреля действует особый противопожарный режим, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию от МЧС.
Все майские выходные спасатели вместе с сотрудниками лесной охраны, полиции инспектировали дачные товарищества, частные подворья и места отдыха на природе. Нарушителей запрета искали при помощи дронов. Заметив дым, участники рейдов пешком направлялись к его источнике, проводили профилактические беседы, заставляли людей погасить открытое пламя, выписывали протоколы. Злостным нарушителям противопожарного режима по закону грозят штрафы от 4 до 6 тысяч рублей.
— Несмотря на введённый в южных районах особый противопожарный режим и запрет на проведение любых огневых работ, граждане всё равно сжигают на своих участках траву и мусор, разводят костры для шашлыков под кронами деревьев. Также к ответственности были привлечены владельцы земель, которые до сих пор не убрали сухую растительность, мусор, горючие материалы. Тем самым они создают угрозу для распространения огня в случае возникновения пала или пожара. В условиях особого противопожарного режима также запрещено разжигать печи на открытом воздухе, топить бани. Это тоже открытый огонь и при порывистом ветре искры из трубы преодолевая большие расстояния могут попасть на деревянные строения и привести к пожару, — отметила дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому району Марина Савченко.
За первомайские выходные прошло больше 80 таких профилактических рейдов. Дачники и любители барбекю на природе получили на руки свыше сотни протоколов и предостережений за нарушение требований пожарной безопасности.
Каждый день в Хабаровском крае ликвидируется больше 60 палов сухой травы. Агентство сообщало, что на майские праздники пожарным и спасателям пришлось тушить огонь на острове Кабельный у Хабаровска, на хуторе Верхнее заречье. По предварительной версии, причиной пала могли стать неосторожные действия 83-летнего мужчины, который сжигал траву в бочке. Как итог — сгорело несколько дачных домиков.
Спасатели напоминают, что на территории Верхнебуреинского, Советско-Гаванского, Солнечного, Хабаровского, Нанайского, Амурского, Вяземского, Бикинского районов и районов им. Лазо и им. Полины Осипенко действует особый противопожарный режим.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Суды могут закрыть десятки ТРЦ в Хабаровском крае Хабаровские острова опять горели Пожарные организуют праздник для всех хабаровчан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Лондоне в толпе прогремел взрыв63
Банки начали переводить деньги на карты по-новому31
Кудрин вернется во власть114
Крым совершил рывок вперед69
РФ объяснила отказ от встречи с британцами172
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
04:30
Китай тайно разместил ракеты на спорных островах
Армия В мире
01:05
ЦБ предупредил банки о новой угрозе
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение