Хабаровчанам запрещают топить бани и готовить шашлыки

Хабаровском крае гражданам запрещено разводить костры, жарить шашлыки и даже топить бани и печи в частных домах. В южных районах региона с 27 апреля действует особый противопожарный режим, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию от МЧС

Все майские выходные спасатели вместе с сотрудниками лесной охраны, полиции инспектировали дачные товарищества, частные подворья и места отдыха на природе. Нарушителей запрета искали при помощи дронов. Заметив дым, участники рейдов пешком направлялись к его источнике, проводили профилактические беседы, заставляли людей погасить открытое пламя, выписывали протоколы. Злостным нарушителям противопожарного режима по закону грозят штрафы от 4 до 6 тысяч рублей.

— Несмотря на введённый в южных районах особый противопожарный режим и запрет на проведение любых огневых работ, граждане всё равно сжигают на своих участках траву и мусор, разводят костры для шашлыков под кронами деревьев. Также к ответственности были привлечены владельцы земель, которые до сих пор не убрали сухую растительность, мусор, горючие материалы. Тем самым они создают угрозу для распространения огня в случае возникновения пала или пожара. В условиях особого противопожарного режима также запрещено разжигать печи на открытом воздухе, топить бани. Это тоже открытый огонь и при порывистом ветре искры из трубы преодолевая большие расстояния могут попасть на деревянные строения и привести к пожару, — отметила дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому району Марина Савченко.

За первомайские выходные прошло больше 80 таких профилактических рейдов. Дачники и любители барбекю на природе получили на руки свыше сотни протоколов и предостережений за нарушение требований пожарной безопасности.

Каждый день в Хабаровском крае ликвидируется больше 60 палов сухой травы. Агентство сообщало, что на майские праздники пожарным и спасателям пришлось тушить огонь на острове Кабельный у Хабаровска , на хуторе Верхнее заречье. По предварительной версии, причиной пала могли стать неосторожные действия 83-летнего мужчины, который сжигал траву в бочке. Как итог — сгорело несколько дачных домиков.