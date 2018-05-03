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Россиянку наградили в Дананге за спасение детей из горящего дома
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Россиянку наградили в Дананге за спасение детей из горящего дома 

Вьетнам сегодня 30 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
Двух иностранцев наградили в среду в Дананге за спасение детей из загоревшегося накануне общежития
32-летняя россиянка Валерия и 46-летний француз Жан Кристоф, гуляя по Данангу 1 мая заметили дым, поднимающийся с третьего и четвертого этажей общежития на улице Кин Дуонг Вуонг.
Отправившись на разведку, туристы увидели, что дом заперт, а хозяина нет на месте. Им пришлось разбить окно, чтобы пробраться внутрь и вынести оттуда двоих детей 5 и 8 лет.
Пожарным удалось потушить огонь, но теперь 12-этажное здание закрыто на ремонт. По предварительной версии, пожар возник из-за короткого замыкания в системе кондиционирования.
На церемонии награждения иностранцы получили от местных чиновников официальные свидетельства о своих заслугах и награды в размере 2 млн донгов ($87).
Источник: VnExpress
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