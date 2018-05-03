Почти 100 тыс. га леса горит в регионах России

80 лесных пожаров продолжают бушевать на общей площади почти 100 тысяч гектаров. Три четверти территории, охваченной огнем, приходится на Амурскую область . Там режим чрезвычайной ситуации длится уже почти месяц. На данный момент Федеральная служба авиалесоохраны зафиксировала 13 крупных термоточек. В ликвидации пожаров активное участие принимает авиация, передает "ТВ Центр"

"Выполнили рейс на пожаротушение на самолете Ил-76. В район Магдагачи . Населенный пункт Талбузино. Огонь поступал с севера. Двумя заходами сделали сброс. 42 тонны воды. Экипаж справился. Сделал свою работу и вернулся обратно на базу", — рассказал штурман самолёта Ил-76 МЧС России Юрий Хамидулин.

Благодаря работе авиации удалось не допустить распространения пожара в сторону нескольких поселков с населением более тысячи человек. С воздуха также проводят мониторинг ситуации, доставляют в районы необходимые грузы и специалистов. На переднем крае борьбы со стихией пожарные десантники. Их забрасывают в труднодоступную и болотистую местность. Крупные пожары зафиксированы в Забайкалье, там введен режим чрезвычайной ситуации, и Хабаровском крае . В Приморье горит территория заповедника «Зов тигра», где огонь охватил 300 гектаров. Пожароопасный сезон объявлен в 66 регионах страны.

Новые термоточки зафиксированы в Иркутской области . Пожарные, лесники и местные жители двое суток боролись с огнем, который почти вплотную подошел к селу Барлук Куйтунского района. Населенный пункт с трудом отстояли. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать пал сухой травы. Небольшие по площади лесные пожары замечены в Омской, Челябинской и Ивановской областях. Сезон степных пожаров начался в Оренбуржье, где на помощь МЧС и Авиалесоохране пришла военно-транспортная авиация.

"Полет проходил в момент сброса на истинной высоте 100 метров. То есть то, что положено по инструкции у нас с визуальным контролем. Соответственно было организованно взаимодействие с наземными службами, которые находились на месте пожара. Сначала был выполнен контрольный проход с определением условий, направления для дальнейшего захода. И потом непосредственно практический слив огнегасящей жидкости", — пояснил командир дивизии Военно-транспортной авиации Дмитрий Сухоручкин.

Несмотря на сложную ситуацию, только за последние сутки удалось ликвидировать 122 пожара. От огня спасено более 13 тысяч гектаров леса.