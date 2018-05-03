Крупный пожар в Курбе: дом тушили шесть часов

Огонь уничтожил дом. Выгорело 144 квадратных метра крыши и 70 квадратов самого дома. Травмированных нет.

На место пожара приехали сразу пять спасательных машин.

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