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Жительнице Кондопоги потребовалась помощь спасателей
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Жительнице Кондопоги потребовалась помощь спасателей 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Чтобы спасти местную жительницу пожарным пришлось разворачивать 30-метровую автолестницу.
Вчера, в среду 2 мая, в 17:17 на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступил тревожный звонок о том, что женщина не отвечает на звонки родственников и не открывает дверь квартиры, сообщает источник близкий к МЧС РК.
К месту вызова выехал пожарный расчёт из города бумажников и 30-метровая автолестница. Прибыв к месту происшествия, пожарные развернули лестницу и через окно проникли в квартиру расположенную на 5-м этаже,
— сообщает источник.
Как оказалось, помощь подоспела вовремя. Женщина, которой стало плохо, лежала на полу. Пожарные открыли дверь бригаде врачей скорой помощи, которые поспешили на помощь к пострадавшей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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