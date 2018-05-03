Жительнице Кондопоги потребовалась помощь спасателей

Чтобы спасти местную жительницу пожарным пришлось разворачивать 30-метровую автолестницу.

Вчера, в среду 2 мая, в 17:17 на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступил тревожный звонок о том, что женщина не отвечает на звонки родственников и не открывает дверь квартиры, сообщает источник близкий к МЧС РК.

К месту вызова выехал пожарный расчёт из города бумажников и 30-метровая автолестница. Прибыв к месту происшествия, пожарные развернули лестницу и через окно проникли в квартиру расположенную на 5-м этаже,

— сообщает источник.

Как оказалось, помощь подоспела вовремя. Женщина, которой стало плохо, лежала на полу. Пожарные открыли дверь бригаде врачей скорой помощи, которые поспешили на помощь к пострадавшей.