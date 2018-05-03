За майские праздники в Костромской области пострадало 8 домов от огня

C начала майских праздников костромские работники МЧС зарегистрировали больше 10 возгораний, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. С 29 апреля по 2 мая горели квартиры, дома, автомобиль и даже железный вагончик. Большинство возгораний произошло в частных домах, подавляющее количество вызовов пришлось на понедельник, 30 апреля.

Все началось 29 апреля, тогда в поселке Николо — Палома Костромской области загорелся частный дом. Огнем была уничтожена кровля и внутреннее наполнение по всей площади жилища. В этот же день пожарные тушили костромскую квартиру во 2-ом Давыдовском. Сообщается, что в этом происшествии пострадал человек.

30 апреля в области огнем был поврежден железный вагончик, автомобиль «Рено Меган», баня и три жилых дома. В частных домах Костромы Макарьева и Нерехты огонь испортил кровлю, внутреннее пространство и хозяйственные постройки вокруг жилищ. В этот день не зарегистрировано ни одного пострадавшего.

На первомай пришлось одно возгорание жилища в городе Нея по ул. Советской. Известно, что дом сильно пострадал от огня — выгорела вся кровля и внутреннее наполнение дома на первом и втором этаже. Тогда с огнем боролись 6 машин и 15 спасателей и пожарных. К счастью, пострадавших в этом пожаре нет.

2 мая дома горели в Шарьинском районе и Костроме. В поселке Ветлужском утром загорелся частный жилой дом, в Костроме пожар произошел около 8 вечера. Огонь повредил садовый домик в товариществе «Виктория».