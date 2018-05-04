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В МЧС назвали возможные причины пожара в хабаровском микрорайоне
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В МЧС назвали возможные причины пожара в хабаровском микрорайоне 

РИА Новости 2 часа назад
ХАБАРОВСК, 4 мая — РИА Новости. Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, которые устанавливают причины пожара в микрорайоне Красная речка Хабаровска, рассматривают несколько версий возникновения возгорания, в частности, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог, сообщает в пятницу ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
"На первоначальном этапе рассматриваются разные версии. Это и нарушение при неправильной эксплуатации и установке электрооборудования, пока она в приоритете, и неосторожность обращения с огнем, и детская шалость. Не исключается также и версия умышленных действий неизвестных лиц", — приводятся в сообщении слова замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального главка МЧС Николая Гасендыча.
По его словам, пожар происходил при сильном порывистом ветре, из-за чего огонь быстро перекидывался на соседние участки.
Ранее сообщалось, что в четверг из-за пожара полностью сгорели четыре частных жилых дома на улицах Минусинская и Прибережная, один дом пострадал частично. Пострадал также автосервис. Жертв нет. В домах прописаны девять человек, постоянно проживают четверо. Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров. Для тушения огня привлекалась авиация МЧС.
Отмечается, что в пятницу дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району города Хабаровска и специалисты испытательной пожарной лаборатории работают на месте пожара. Они опрашивают очевидцев, собирают необходимые материалы для пожарно-технической экспертизы и установления причин возгорания.
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