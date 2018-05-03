Власти Кузбасса предлагают страховать объекты с массовым пребыванием людей

По словам Цивилева, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», унёсшего жизни 60 человек, администрация Кузбасса подготовила предложения по изменению нормативно-правовых актов, касающихся вопросов пожарной безопасности.

"В частности, мы предлагаем создать в торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектах массового пребывания людей, где два и более арендаторов, управляющие компании, которые будут заниматься конкретно вопросами безопасности, в том числе пожарной безопасности", — сказал он.

Также, по мнению Цивилева, для обеспечения безопасности на таких объектах целесообразно привлечь страховые компании. Такая работа, по его словам, уже ведётся. «Мы считаем, что объект (с массовым пребыванием людей) должен быть обязательно застрахован. Страховая компания, прежде чем его застраховать, детально разберётся, соответствует ли это здание или сооружение всем необходимым требованиям, потому что у страховой компании финансовая ответственность», — заявил врио губернатора.

Цивилев отметил, что власти ведут переговоры с кузбасскими бизнесменами, которые «очень сильно переживают по этому случаю (пожар в ТЦ) и сами готовы улучшать ситуацию, идти навстречу». По его словам, после трагедии в «Зимней вишне» бизнес должен отвечать четырём правилам: не только быстро развиваться, быть социально направленным, соблюдать экологические нормы, но и, в первую очередь, обеспечивать безопасность людей.

"Наша главная задача — сделать нашу страну удобной для проживания, чтобы люди жили счастливо и безопасно. Это наша общая задача, и она должна осуществляться в рамках разумного диалога и поиска разумного компромисса", — добавил он.