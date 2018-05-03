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С начала пожароопасного периода к административной ответственности привлечены 76 правонарушителей
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С начала пожароопасного периода к административной ответственности привлечены 76 правонарушителей 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Длинные майские выходные для сотрудников МЧС выдались жаркими во всех
смыслах этого слова. Усиленное патрулирование осуществляли специалисты
во всех районах, на территориях которых с 15 апреля действует особый
противопожарный режим.
С наступлением пожароопасного периода для профилактики пожогов
мусора, возгораний сухой растительности и принятия дополнительных мер на  территории региона организована работа 680 патрульных,
патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп общей
численностью более 2000 человек. Ежедневно в рамках межведомственного
взаимодействия ими организуются сходы граждан, проводятся патрулирования
населенных пунктов и садоводств, ведется авиамониторинг с помощью
беспилотников на территориях наиболее подверженных переходу природных
пожаров, оперативно выявляются факты нарушения особого противопожарного
режима.
Так, за первые майские выходные
патрульными группами было обнаружено и ликвидировано более 30 возгораний
сухой растительности. В отношении виновных лиц было составлено 23  протокола по ч. 2 ст. 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности» и  6 протоколов по статье 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в  лесах» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Напомним, в условиях особого
противопожарного режима подобные нарушения влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без  образования юридического лица, — от тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч
рублей.
Всего с начала действия особого
противопожарного режима к административной ответственности привлечено 76  правонарушителей, в том числе 3 должностных лица. В отношении 18 лиц  проводятся административные расследования.
Ваша бдительность и пресечение
действий по использованию открытого огня гражданами, а также
своевременное сообщение о пожаре могут предотвратить катастрофические
последствия! Любую информацию
относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить,
позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по  Иркутской области — 8 (3952) 39-99-99. При пожаре звоните в Единую пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру — 101.
Хот: последние новости
19 нарушителей привлечены к административной ответственности за нарушение особого противопожарного режима в регионе За прошедшие сутки патрульными группами выдворены из леса более 100 человек Более 200 населённых пунктов не готовы к пожароопасному сезону
Комментарии  Ещё 1 источник 
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