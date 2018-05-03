С начала пожароопасного периода к административной ответственности привлечены 76 правонарушителей

Длинные майские выходные для сотрудников МЧС выдались жаркими во всех

смыслах этого слова. Усиленное патрулирование осуществляли специалисты

во всех районах, на территориях которых с 15 апреля действует особый

противопожарный режим.

С наступлением пожароопасного периода для профилактики пожогов

мусора, возгораний сухой растительности и принятия дополнительных мер на территории региона организована работа 680 патрульных,

патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп общей

численностью более 2000 человек. Ежедневно в рамках межведомственного

взаимодействия ими организуются сходы граждан, проводятся патрулирования

населенных пунктов и садоводств, ведется авиамониторинг с помощью

беспилотников на территориях наиболее подверженных переходу природных

пожаров, оперативно выявляются факты нарушения особого противопожарного

режима.

Так, за первые майские выходные

патрульными группами было обнаружено и ликвидировано более 30 возгораний

сухой растительности. В отношении виновных лиц было составлено 23 протокола по ч. 2 ст. 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности» и 6 протоколов по статье 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Напомним, в условиях особого

противопожарного режима подобные нарушения влекут наложение

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех

тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до сорока тысяч

рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч

рублей.

Всего с начала действия особого

противопожарного режима к административной ответственности привлечено 76 правонарушителей, в том числе 3 должностных лица. В отношении 18 лиц проводятся административные расследования.

Ваша бдительность и пресечение

действий по использованию открытого огня гражданами, а также

своевременное сообщение о пожаре могут предотвратить катастрофические

последствия! Любую информацию

относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить,