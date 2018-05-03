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От удара молнией в Оренбургском районе загорелся дом
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От удара молнией в Оренбургском районе загорелся дом 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне в Оренбургском районе в селе Павловка произошел пожар. Молния ударила в крышу жилого дома, в результате чего кровля загорелась.
Информация о пожаре поступила дежурному около 17:00. О происшествии по улице Романтиков в Павловке сообщили сами жильцы.
Как смогли дополнить в областном МЧС, пожарные тушили возгорание около часа. Огонь успел повредить кровлю и потолок общей площадью 20 кв метром. С пожаром на месте боролись 8 человек и 3 единицы техники. Никто не пострадал.
На данный момент по факту возгорания проводится дознание.
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