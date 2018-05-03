От удара молнией в Оренбургском районе загорелся дом

Накануне в Оренбургском районе в селе Павловка произошел пожар. Молния ударила в крышу жилого дома, в результате чего кровля загорелась.

Информация о пожаре поступила дежурному около 17:00. О происшествии по улице Романтиков в Павловке сообщили сами жильцы.

Как смогли дополнить в областном МЧС , пожарные тушили возгорание около часа. Огонь успел повредить кровлю и потолок общей площадью 20 кв метром. С пожаром на месте боролись 8 человек и 3 единицы техники. Никто не пострадал.

На данный момент по факту возгорания проводится дознание.