В Ростове-на-Дону сгорел банный комплекс

В донской столице ликвидировали крупное возгорание, которое произошло в переулке Машиностроительном, 9 (Советский район). Вчера вечером загорелся деревянный банный комплекс «Наша баня», пожар был сложным, и его удалось полностью потушить спустя два часа.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного 2 мая в 21:46. Пламя охватило площадь в 200 кв. м. — На место прибыли 68 спасателей и 17 спецмашин. Справиться с огнем удалось в 23:42, — рассказали в ГУ МЧС РФ по Ростовской области . — В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара станет известна в ближайшее время.

В «Нашей бане» корреспонденту 161.ru сообщили, что сейчас комплекс не работает, и когда вновь сможет принять посетителей — неизвестно.