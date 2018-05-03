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В Ростове-на-Дону сгорел банный комплекс
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В Ростове-на-Дону сгорел банный комплекс 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В донской столице ликвидировали крупное возгорание, которое произошло в переулке Машиностроительном, 9 (Советский район). Вчера вечером загорелся деревянный банный комплекс «Наша баня», пожар был сложным, и его удалось полностью потушить спустя два часа.
Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного 2 мая в 21:46. Пламя охватило площадь в 200 кв. м. — На место прибыли 68 спасателей и 17 спецмашин. Справиться с огнем удалось в 23:42, — рассказали в ГУ МЧС РФ по Ростовской области. — В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара станет известна в ближайшее время.
В «Нашей бане» корреспонденту 161.ru сообщили, что сейчас комплекс не работает, и когда вновь сможет принять посетителей — неизвестно.
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