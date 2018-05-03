Бердск горел каждый день в майские праздники-2018

О горячей поре рассказал VN.ru начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков. «За последние полтора десятка лет такого не было: 11 пожаров за 12 дней. Самая распространенная причина — короткое замыкание. Еще предстоит разобраться, почему так происходит, никаких предпосылок к тому не было. Чаще короткое замыкание случается в ветреную погоду, либо в сильный дождь. В последние дни ни того, ни другого не было».

25 апреля случился пожар в СНТ «Бердь» из-за газового оборудования. Дачники не проверили редуктор, включили плиту, произошло возгорание. Люди успели покинуть помещение, а вот дачный домик сгорел.

29 апреля в садовом обществе «Марьин лог» 28-летний дачник пустил пал на своем участке и не смог справиться с огнем. Пройдя площадь 400 квадратных метров, пламя уничтожило расположенный на соседнем участке строительный вагончик. Сам поджигатель госпитализирован с отравлением угарным газом. К слову, это единственный пострадавший на пожарах последних дней. Мужчине грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей и возмещение ущерба соседям.

Загорелись сараи, а следом за ними и крыша соседнего жилого дома. Фото предоставлено Николаем Степоненковым

1 мая ознаменовалось сразу двумя крупными пожарами. Полностью сгорел коттедж площадью 150 квадратов в элитном поселке СНТ «Чайка» на второй Морской улице. Причина — неправильное устройство камина. Погода была прохладная и владельцы решили протопить помещение. Возгорание началось в 18.00 с крыши, к моменту приезда пожарных расчетов она полыхала открытым огнем. Хозяева успели покинуть дом самостоятельно.

Двумя часами позже вспыхнул огонь в частном секторе в районе железнодорожного вокзала. Загорелись сараи, а следом за ними и крыша соседнего жилого дома. «Рассматриваем две версии: поджог и неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Сараи не электрифицированы, но к ним свободный доступ, забраться туда мог кто угодно», — отметил Николай Степоненков.

Добавим, с огнем борются по всему региону. Тревожные вести приходят из районов области: горят населенные пункты. Спасатели считают, что в произошедшем виноваты сами селяне. Сейчас на территории региона идет тушение 50 палов, пущенных местными жителями. Огнеборцы отмечают, ситуация крайне напряженная, и если палы не прекратить, огонь будет угрожать жилью.