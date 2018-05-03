Здание сгоревшего ТЦ «Зимняя Вишня» начнут сносить 15 мая 

Врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, когда начнут сносить здание ТЦ «Зимняя Вишня».
Сергей Цивилев сообщил об этом во время заседания Совета по безопасности в администрации Кемеровской области. Сейчас специалисты решают вопросы технического характера. К примеру, необходимо решить вопрос с источниками теплоснабжения соседних зданий. Кроме здания сгоревшего торгового центра будут сносить здание бани и котельной, от которой сейчас запитаны соседние здания.
Глава региона отметил, что все вопросы должны быть решены и после 15 мая можно будет приступить к сносу здания. Напомним, 25 марта в ТЦ «Зимняя Вишня» произошел один из крупнейших за последние 100 лет пожаров в России. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка.