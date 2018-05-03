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Здание сгоревшего ТЦ «Зимняя Вишня» начнут сносить 15 мая
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Здание сгоревшего ТЦ «Зимняя Вишня» начнут сносить 15 мая 

АиФ Кузбасс 35 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, когда начнут сносить здание ТЦ «Зимняя Вишня».
Сергей Цивилев сообщил об этом во время заседания Совета по безопасности в администрации Кемеровской области. Сейчас специалисты решают вопросы технического характера. К примеру, необходимо решить вопрос с источниками теплоснабжения соседних зданий. Кроме здания сгоревшего торгового центра будут сносить здание бани и котельной, от которой сейчас запитаны соседние здания.
Глава региона отметил, что все вопросы должны быть решены и после 15 мая можно будет приступить к сносу здания. Напомним, 25 марта в ТЦ «Зимняя Вишня» произошел один из крупнейших за последние 100 лет пожаров в России. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка.
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