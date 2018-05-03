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По делу о пожаре в «Зимней вишне» назначен ряд новых экспертиз
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По делу о пожаре в «Зимней вишне» назначен ряд новых экспертиз 

Авторадио 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, следователи назначили дополнительные сложные исследования. Проводить их будут ведущие эксперты Москвы, Санкт-Петербурга и Омска. Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, еще 79 пострадали. По предварительной версии, возгорание началось из-за короткого замыкания в светильнике. Сейчас по делу о пожаре арестованы восемь человек. Среди них оказался командир пожарного звена, работавшего в ТЦ. По данным следствия, он не послушал очевидца, указавшего ему кратчайший путь к кинозалу, и направил звено в тупик. Сегодня — 40 дня после трагедии в Кемерове. В храмах по всей стране пройдут панихиды по жертвам пожара.
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Сегодня 40 дней после трагедии в Кемерове 11 человек пострадали в результате пожара в жилом доме в Екатеринбурге Рабочий погиб при пожаре на складе с нефтепродуктами в Смоленской области
Комментарии  Ещё 16 источников 
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