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В горящем доме в Башкирии погибла женщина
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В Лондоне в толпе прогремел взрыв
В Лондоне в толпе прогремел взрыв

В горящем доме в Башкирии погибла женщина 

ufa1.ru 28 минут назад
Фото: ufa1.ru
Сообщение о пожаре диспетчер в Калтасинском районе получил в 5:50 в четверг, 3 мая. Очевидцы сообщили, что в деревне Куяново на улице Центральная горит бревенчатый дом.
На место немедленно выехали четверо пожарных и две цистерны с водой, но одолеть огонь удалось лишь через полчаса.
— Пожар потушен в 06:16. Причина возгорания выясняется, — рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Увы, не обошлось без пострадавших. Как рассказали соседи, погибла хозяйка дома — 88-летняя пенсионерка.
Спасатели напомнили, что вызвать пожарных можно как со стационарного, так и с сотового телефонов. Единый номер: 01 с городского, и 101 с мобильного аппарата.
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