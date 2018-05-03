В горящем доме в Башкирии погибла женщина

Сообщение о пожаре диспетчер в Калтасинском районе получил в 5:50 в четверг, 3 мая. Очевидцы сообщили, что в деревне Куяново на улице Центральная горит бревенчатый дом.

На место немедленно выехали четверо пожарных и две цистерны с водой, но одолеть огонь удалось лишь через полчаса.

— Пожар потушен в 06:16. Причина возгорания выясняется, — рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии

Увы, не обошлось без пострадавших. Как рассказали соседи, погибла хозяйка дома — 88-летняя пенсионерка.

Спасатели напомнили, что вызвать пожарных можно как со стационарного, так и с сотового телефонов. Единый номер: 01 с городского, и 101 с мобильного аппарата.