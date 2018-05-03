Пожарные подозревают поджог детского сада в Красноярске

Пожар в детском учреждении краевого центра возник ночью, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Горел центр детского развития по адресу пр. Свободный, 75а. Сотрудники МЧС выехали на вызов около 3 часов ночи. На месте возгорания работали 16 пожарных и пять машин. Тушение огня на площади 30 кв. м. заняло менее получаса.

Пострадавших в пожаре нет, так как в ночное время здание было пустое. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Возле здания нашли следы легковоспламеняющейся жидкости.