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Пожарные подозревают поджог детского сада в Красноярске
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Пожарные подозревают поджог детского сада в Красноярске 

АиФ Красноярск 32 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Пожар в детском учреждении краевого центра возник ночью, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Горел центр детского развития по адресу пр. Свободный, 75а. Сотрудники МЧС выехали на вызов около 3 часов ночи. На месте возгорания работали 16 пожарных и пять машин. Тушение огня на площади 30 кв. м. заняло менее получаса.
Пострадавших в пожаре нет, так как в ночное время здание было пустое. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Возле здания нашли следы легковоспламеняющейся жидкости.
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