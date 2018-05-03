За выходные в Красноярском крае потушили 82 лесных пожара

Более 80 лесных пожаров было ликвидировано в Красноярском крае за прошедшие длинные выходные, по данным Лесопожарного центра.

На площади 1 тыс. 919,5 га пожарные справились с 82 пожарами. Огонь тушили 1100 человек и 200 единиц техники. К местам возгораний пожарных доставляло 31 воздушное судно. Они же патрулировали лесные массивы, контролируя возникновение огня.

На 3 мая в Красноярском крае лесных пожаров нет.

Напомним, с 20 апреля в регионе во всех муниципальных образованиях, кроме города Норильска , Туруханского района, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского муниципальных районов действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение открытого огня везде, кроме специально оборудованных мест.

При обнаружении возгорания в лесу звоните на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00. Можно также отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».