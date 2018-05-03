На выходных в Красноярском крае потушили 82 лесных пожара

На длинных выходных, с 29 апреля по 2 мая, сотрудники краевого Лесопожарного центра выявили и потушили 82 лесных пожара на площади 1919,5 га. К счастью, удалось предотвратить переход огня на населенные пункты.

В тушении пожаров участвовали 1100 человек, было задействовано около 200 единиц техники. Авиапатрулирование вело 31 воздушное судно.

Как сообщают в Лесопожарном центре, возгорания возникли по вине людей.

По состоянию на утро 3 мая лесных пожаров в Красноярском крае нет.

В Лесопожарном центре напоминают, что с 20 апреля в Красноярском крае, кроме его северных территорий, действует особый противопожарный режим. Он подразумевает в том числе запрет на сжигание сухой травы, разведение костров на землях сельхозназначения, дачных участках и, конечно, в лесу.

Владельцы участков, граничащих с лесом, обязаны очистить полосу шириной не менее 10 метров или оградить участок минерализованной полосой не менее 0,5 метра.

При обнаружении лесного пожара надо звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.