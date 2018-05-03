В Иркутске потушили крупный пожар на территории лесоперерабатывающего предприятия 

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Семь человек пострадали в результате взрыва газа в Екатеринбурге

Екатеринбуржцам придется забыть про шашлыки на майские праздники

В ФСБ рассказали, что на самом деле антитеррористические правила для торговых центров разработал Минпромторг России