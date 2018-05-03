В Иркутске потушили крупный пожар на территории лесоперерабатывающего предприятия 

В результате совместных оперативных действий удалось остановить распространение огня, локализовать и ликвидировать оба очага к 22.30 часов 2 мая.
Как рассказал директор МКУ города Иркутска «Безопасный город» Андрей Медведев, по поручению мэра города Дмитрия Бердникова, в помощь пожарным в рамках действия особого противопожарного режима муниципальными предприятиями города была выделена специальная техника, пригодная для тушения пожаров, из которой были сформированы мобильные группы и размещены на территории всех округов города Иркутска для более быстрого реагирования.
Кроме того, решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Иркутска были созданы совместные патрульные группы для оперативного выявления и тушения возгораний на территории Иркутска в весенне-летний пожароопасный период, в которые вошли сотрудники МЧС, полиции, МКУ «Безопасный город», администрации города Иркутска.
Напоминаем, что с 15 апреля по 15 июня на территории Иркутской области действует особый противопожарный режим, в рамках которого действует ряд запретов и ограничений. В частности, категорически запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора.