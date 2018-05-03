В Ростове 68 спасателей тушили крупный пожар в бане на ГПЗ-10 

Крупный пожар в банном комплексе в Ростове-на-Дону на улице Машиностроителей, 9 произошел вчера, 2 мая в 21:46. Из-за быстрого распространения в 22:08 был объявлен ранг пожара № 3. Через пожарным все-таки удалось справиться с огнем и ликвидировать возгорание на площади 200 кв.м., сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. Для ликвидации пожара от МЧС было задействовано порядка 68 человек личного состава и 17 единиц спецтехники. В результате происшествия ни кто не пострадал. Сейчас уточняются обстоятельства происшествия.