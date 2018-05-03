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Во время эвакуации ТЦ «Тау Галерея» в Саратове охрана сеяла панику
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Во время эвакуации ТЦ «Тау Галерея» в Саратове охрана сеяла панику 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Сотрудник торгово-развлекательного комплекса перепугал посетителей.
Участники неожиданной эвакуации в ТРЦ «Тау Галерея» рассказали в социальных сетях, как люди с трудом находили выход из-за создавшейся паники.
Напомним, днем 2 мая посетителей и персонал этого молла вывели в срочном порядке на улицу по причине задымления на одном из этажей. В общей сложности было эвакуировано около 600 человек.
Одна из участниц этих событий — Екатерина Онищенко — так описала в соцсетях произошедшее: «Сегодня оказалась в #таугалерея в момент эвакуации на первом этаже, дочка на третьем… Это ужасно лететь на верх против движения огромной толпы… Было бы, конечно, намного быстрее, если бы детские площадки располагались на первом этаже. Поднявшись на последний этаж, я оказалась там совершенно одна и, поскольку у эскалаторов была толпа, я стала искать эвакуационные выходы. И знаете что? Я не могла их найти, я не увидела ни одного знака, куда идти… Я очень много времени потратила, бегая в поисках… Но, в конце концов, я его нашла. На запасной лестнице мне встретился охранник, который кричал людям, что мы горим… Я была в шоке: не посетители разводят панику, а охранники. В моем понимании, охранники должны сохранять спокойствие и направлять людей на выход, а не орать, что мы горим».
К счастью, никто во время происшествия не пострадал. А причиной задымления и эвакуации стало, по предварительной информации, загорание фритюрницы в одном из заведений быстрого питания в ТРЦ «Тау Галерея».
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