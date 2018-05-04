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Глава МЧС России проверил готовность к паводку и пожарам в Новосибирске
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Глава МЧС России проверил готовность к паводку и пожарам в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В рамках рабочей поездки обсудили итоги первой волны паводка и наступивший пожароопасный период. Обстановка, как подчеркнул глава области, остается напряженной: фиксируют много случаев пала сухой травы. Чтобы не допустить крупных пожаров, территории постоянно патрулируют около 2 тысяч специальных мобильных групп. Используют технику и беспилотники.
Добавим, МЧС России реализует программу переоснащения сил: закупает новые машины и экипировку.
— На территории Новосибирской области внедряется самый современный формат уменьшения опасности бедствий, профилактики, предупреждения техногенных пожаров, природных рисков. Целый комплекс по обеспечению устойчивой работы социальной инфраструктуры, энергетики, коммунального хозяйства, недопущения сбоев. А при сбоях — оперативное решение всех задач по нормализации жизни людей, — сообщил министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков.
— На данный момент, по данным космического мониторинга, 33 термоточки на территории Новосибирской области. Статистика каждый день примерно такая. Ситуация тяжелая, поэтому я бы попросил всех жителей, членов садоводческих товариществ, жителей сельских населенных пунктов обратить особое внимание на соблюдение правил пожарной безопасности в этот тяжелый сезон, — отметил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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