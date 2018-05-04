Глава МЧС России проверил готовность к паводку и пожарам в Новосибирске

В рамках рабочей поездки обсудили итоги первой волны паводка и наступивший пожароопасный период. Обстановка, как подчеркнул глава области, остается напряженной: фиксируют много случаев пала сухой травы. Чтобы не допустить крупных пожаров, территории постоянно патрулируют около 2 тысяч специальных мобильных групп. Используют технику и беспилотники.

Добавим, МЧС России реализует программу переоснащения сил: закупает новые машины и экипировку.

— На территории Новосибирской области внедряется самый современный формат уменьшения опасности бедствий, профилактики, предупреждения техногенных пожаров, природных рисков. Целый комплекс по обеспечению устойчивой работы социальной инфраструктуры, энергетики, коммунального хозяйства, недопущения сбоев. А при сбоях — оперативное решение всех задач по нормализации жизни людей, — сообщил министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков

— На данный момент, по данным космического мониторинга, 33 термоточки на территории Новосибирской области. Статистика каждый день примерно такая. Ситуация тяжелая, поэтому я бы попросил всех жителей, членов садоводческих товариществ, жителей сельских населенных пунктов обратить особое внимание на соблюдение правил пожарной безопасности в этот тяжелый сезон, — отметил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников